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26.10.2018  15:50   

Тройное ДТП перед троллейбусной остановкой на Салтовке (ФОТО)

Около часа дня 26 октября на перекрестке улицы Валентиновской и проспекта Тракторостроителей столкнулись три автомобиля.


// Facebook/ХС

Участниками ДТП стали автомобили Chery QQ, ГАЗ 3302, ВАЗ 2109, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель авто Chery QQ при изменении движения не убедилась в безопасности, в результате чего произошло столкновение трех автомобилей.

Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя авто Chery QQ полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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