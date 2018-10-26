Тройное ДТП перед троллейбусной остановкой на Салтовке (ФОТО)

Около часа дня 26 октября на перекрестке улицы Валентиновской и проспекта Тракторостроителей столкнулись три автомобиля.
Участниками ДТП стали автомобили Chery QQ, ГАЗ 3302, ВАЗ 2109, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель авто Chery QQ при изменении движения не убедилась в безопасности, в результате чего произошло столкновение трех автомобилей.
Пострадавших в результате ДТП нет.
На водителя авто Chery QQ полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.
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