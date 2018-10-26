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26.10.2018  16:19   

Как остапы бендеры от полиции пьяного рыбака в преступника превращали (ВИДЕО)

Прокуратура области начала расследование по факту фальсификации полицейскими уголовного дела.


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Как сообщает Прокуратура области, начато расследование по фактам превышения служебных полномочий работниками одного из райотделов полиции в Харьковской области и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365 УК Украины).

По предварительным данным следствия, предприимчивые полицейские, чтобы симитировать качество работы с помощью «накручивания» статистических показателей, зарегистрировали уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

При этом они использовали подставное лицо.
 
В настоящее время установлено, что «жертвой» правоохранителей стал нетрезвый сельский житель без постоянного источника дохода.  38-летний мужчина возвращался с рыбалки в нетрезвом состоянии.  На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими. Последние начали угрожать потерпевшему административной ответственностью за бутылку пива, которую он якобы распивал в общественном месте. Стражи порядка делали вид, что оформляют какие-то документы и оказывали психологическое давление на потерпевшего.  Они заставили его сымитировать хранения боеприпасов.  Правоохранители вручили мужчине сумку и поехали.
 
 Чуть позже к рыбаку подъехали уже полицейские в форме и «зафиксировали» хранения оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы.  По показаниям потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал.  Перепуганный мужчина рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки.  Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований, фактически сделав из невиновного человека преступника.
 
 Напомним, в течение августа-сентября 2018 на территории Харьковщины подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории региона и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.
 
 По данным официального сайта ГУНП в Харьковской области, в результате проведения указанных мероприятий в Единый реестр досудебных расследований внесено 69 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, из которых в 57 процессах было осуществлено изъятие вещественных доказательств, раскрыто 23 преступления.
 
 Досудебное расследование продолжается.  Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  фальсификация полицейскими статистики, харьков
 
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