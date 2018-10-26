26.10.2018 16:19

Как остапы бендеры от полиции пьяного рыбака в преступника превращали (ВИДЕО)

Прокуратура области начала расследование по факту фальсификации полицейскими уголовного дела.



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Как сообщает Прокуратура области, начато расследование по фактам превышения служебных полномочий работниками одного из райотделов полиции в Харьковской области и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365 УК Украины).

По предварительным данным следствия, предприимчивые полицейские, чтобы симитировать качество работы с помощью «накручивания» статистических показателей, зарегистрировали уголовное производство относительно незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

При этом они использовали подставное лицо.



В настоящее время установлено, что «жертвой» правоохранителей стал нетрезвый сельский житель без постоянного источника дохода. 38-летний мужчина возвращался с рыбалки в нетрезвом состоянии. На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими. Последние начали угрожать потерпевшему административной ответственностью за бутылку пива, которую он якобы распивал в общественном месте. Стражи порядка делали вид, что оформляют какие-то документы и оказывали психологическое давление на потерпевшего. Они заставили его сымитировать хранения боеприпасов. Правоохранители вручили мужчине сумку и поехали.



Чуть позже к рыбаку подъехали уже полицейские в форме и «зафиксировали» хранения оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы. По показаниям потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Перепуганный мужчина рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки. Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований, фактически сделав из невиновного человека преступника.



Напомним, в течение августа-сентября 2018 на территории Харьковщины подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории региона и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.



По данным официального сайта ГУНП в Харьковской области, в результате проведения указанных мероприятий в Единый реестр досудебных расследований внесено 69 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, из которых в 57 процессах было осуществлено изъятие вещественных доказательств, раскрыто 23 преступления.



Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.