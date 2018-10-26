26.10.2018 15:58

На Салтовке пенсионер выбросился из окна

Самоубийство произошло на улице Гвардейцев Широнинцев 26 октября.



// Facebook/ХС

Как сообщили в Нацполиции, мужчина пенсионного возраста выбросился из окна пятого этажа.

Мужчина проживал вместе с дочерью. Он тяжело болел и принял решение покончить с собой. Мужчина выбросился из окна, пока его родственница была на кухне.

Медики скорой, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.

Полиция проводит разбирательство.