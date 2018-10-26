На Салтовке пенсионер выбросился из окна

Самоубийство произошло на улице Гвардейцев Широнинцев 26 октября.
Как сообщили в Нацполиции, мужчина пенсионного возраста выбросился из окна пятого этажа.
Мужчина проживал вместе с дочерью. Он тяжело болел и принял решение покончить с собой. Мужчина выбросился из окна, пока его родственница была на кухне.
Медики скорой, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.
Полиция проводит разбирательство.
Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Главное – собрав волю в кулак, преодолеть свою лень и пассивность.
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Харькове 27 и 28 октября.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажн.:
давл.:
ветер: