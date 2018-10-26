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26.10.2018  17:49   

Ночью на Салтовке горел киоск (ФОТО)

Пожар произошел на проспекте Тракторостроителей.


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Как сообщили соцсети и в  ГУ ГСЧС, 26 октября, ночью загорелся киоск на проспекте Тракторостроителей.

В  1:20 собщение об этом поступило в дежурную часть Харьковской службы спасателей.

Это чрезвычайное событие прокомментировал помощник начальника ГСЧС Игорь Лупандин:

«Горела обшивка. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В 01:34 огонь локализовали, а в 02:13 ликвидировали полностью. На месте работали правоохранители».

Спасатели, прибывшие на место события, рассказали о двух версиях причины возникновения пожара. Первой рассматривается поджог, а второй — короткое замыкание и неисправность электропроводки.

Тэги:  ночной пожар, киоск на салтовке, харьков
 
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