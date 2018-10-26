26.10.2018 18:18

Кровавая расправа в Харькове: убийца может быть признан неподсудным (ВИДЕО)

Расстрелявший людей Константин Безрук заявляет, что действовал как под гипнозом.



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Как сообщают Надзвичайні новини, харьковчанин Константин Безрук, которого обвиняют в убийстве своего друга и его бывшей жены, а также в ранении 12-летнего ребенка, был признан экспертизой неподсудным.

Напомним, 24 июня на улице Академика Павлова соседка обнаружила тела 40-летних супругов, а также их дочь с ранениями левой руки и ног. Спустя всего два часа полицейские сумели задержать автомобиль Volvo, на котором пытался скрыться предполагаемый убийца. Внутри машины силовики нашли огнестрельное оружие, патроны, а также крупную сумму денег - около $200 тысяч. Во время задержания харьковчанин заявил, что совершил преступление по мотивам "кровной мести". Согласно версии следователей, причиной преступления мог стать крупный долг. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").



В данный момент дело находится в суде. Недавно защита обвиняемого предоставила результаты проведенной в Днепре психиатрической экспертизы, согласно которой Безрук был признан неподсудным. Сам фигурант свою вину признает, однако заверяет: он не понимал, что делает.



"Я действовал под гипнотическим, каким-то эзотерическим воздействием. Но это было не долго и прошло", - заявил в суде обвиняемый.



Однако в прокуратуре считают, что мужчина полностью осознавал свои действия - как на этапе подготовки, так и после совершения преступления. По этой причине обвинители ходатайствовали о проведении повторной экспертизы - но уже в другом медицинском учреждении. Суд эту инициативу поддержал. Теперь свои выводы о вменяемости Безрука должны будут сделать столичные психиатры.