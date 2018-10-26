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26.10.2018  19:49   

Арендатору придется заплатить полмиллиона гривен

Хозяйственный суд Харьковской области обязал недобросовестного арендатора уплатить более 500 тысяч гривен.


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Как сообщает Хозяйственный суд, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области обратился в хозяйственный суд в интересах государства в лице Регионального отделения Фонда госимущества Украины по Харьковской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании более 500 тыс. грн

Между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области и предприятием заключен договор аренды.  Предприятие систематически не выполняло требования Регионального отделения, как арендодателя по договору.

В 2014 году решением хозяйственного суда Харьковской области договор аренды был расторгнут и оставлен без изменений постановлениями судов высших инстанций.  Однако, ответчик фактически и на сегодняшний день продолжает использовать целостный имущественный комплекс Харьковского хлебозавода.

  «Согласно условиям договора аренды предприятие считается возвращенным арендодателю с момента подписания сторонами акта приема-передачи.  Однако, до настоящего времени арендатор фактически не вернул объект аренды.  Согласно расчетам за период фактического пользования государственным имуществом с марта 2017 по май 2018 подлежит взысканию неустойка в размере более 500 тыс », - сообщили в пресс-службе суда.

  Проверив все фактические доказательства и материалы по делу, суд решил иск руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области в интересах государства в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области удовлетворить.

Источник:   Хозяйственный суд Харьковской области
 Тэги:  мошенник-арендатор, вплатит полмиллиона, харьков
 
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