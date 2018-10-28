28.10.2018 07:47

Группе Две Маши запретили выступать в Харькове

Двум солисткам коллектива пограничники отказали в визите в Украину, а также запретили въезд в Украину на три года.



facebook.com

Как сообщает Госпогранслужба, во время пограничного контроля поезда международного сообщения "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов были обнаружены гражданки РФ Гайтун Мария, 1990 г.р. и Зайцева Марию, 1983 р.н.- солистки группы "Две Маши".

Женщины планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове.

Но при проведении контроля второй линии выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".

Опираясь на данные факты Госпогранслужба запретила женщинам въезд в Украину.

"Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.

В целом, в течение последних 2 лет Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину около 130 публичным деятелям России.