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28.10.2018  07:47   

Группе Две Маши запретили выступать в Харькове

Двум солисткам коллектива пограничники отказали в визите в Украину, а также запретили въезд в Украину на три года.


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Как сообщает Госпогранслужба, во время пограничного контроля поезда международного сообщения "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов были обнаружены гражданки РФ Гайтун Мария, 1990 г.р.  и Зайцева Марию, 1983 р.н.- солистки группы "Две Маши". 
 
Женщины планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове.
 
Но при проведении контроля второй линии выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь".
 
Опираясь на данные факты Госпогранслужба запретила женщинам въезд в Украину. 
 
"Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.
 
В целом, в течение последних 2 лет Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину около 130 публичным деятелям России.
Тэги:  запрет выступать, две маши, харьков
 
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