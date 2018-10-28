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28.10.2018  09:17   

В пригороде задержан мужчина, ограбивший за октябрь двух человек (ФОТО)

Злоумышленник вырвал из рук сумочку и деньги.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в течение октября в районную полицию обратились двое пострадавших.
 
44-летняя жительница города Первомайский заявила, что неизвестный мужчина открыто завладел ее ювелирными украшениями и сумочкой с кошельком и мобильным телефоном.
 
Впоследствии в полицию поступило похожее сообщение от 54-летнего жителя города. Он рассказал, что неизвестный ему человек отобрал деньги в сумме 190 гривен.
 
По описанию преступника, которые предоставили потерпевшие, полицейские пришли к выводу, что это в обоих случаях действовало одно и то же лицо.
 
Во время отработки территории района полицейские задержали ранее судимого 30-летнего жителя Лозовой. При нем были вещи, которые он отобрал у пострадавших.
 
Следователи внесли по данному факту сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.
 
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  задержан грабитель, харьков
 
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