28.10.2018 11:15
ДТП: смерть на встречной полосе (ФОТО)
Водитель американца погиб, столкнувшись с автобусом.
ДТП: смерть на встречной полосе (ФОТО)
Как сообщет ГУ Нацполиции вчера, 27 октября 2018 в 17:30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля Ford Transit выехал на полосу встречного движения.
В результате он столкнулся с рейсовым автобусом «Печенеги - Харьков».
На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал.
В результате ДТП водитель автомобиля Ford Transit от полученных травм скончался на месте происшествия.
Также на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру автомобиля Ford Transit, жителю с. Кочеток Чугуевского района.
Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 19 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.