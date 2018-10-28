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28.10.2018  11:15   

ДТП: смерть на встречной полосе (ФОТО)

Водитель американца погиб, столкнувшись с автобусом.


ДТП: смерть на встречной полосе (ФОТО)
Как сообщет ГУ Нацполиции вчера, 27 октября 2018 в 17:30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля  Ford Transit выехал на полосу встречного движения.
 
В результате он столкнулся с рейсовым автобусом «Печенеги - Харьков».
 
На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал.
 
В результате ДТП водитель автомобиля Ford Transit от полученных травм скончался на месте происшествия.
 
Также на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру автомобиля Ford Transit, жителю с. Кочеток Чугуевского района.
 
Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
 
За управление в нетрезвом виде составлено 19 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Тэги:  дтп, погиб, выехав на встречку, харьков
 
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