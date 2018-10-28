28.10.2018 11:15

ДТП: смерть на встречной полосе (ФОТО)

Водитель американца погиб, столкнувшись с автобусом.



ДТП: смерть на встречной полосе (ФОТО)



Как сообщет ГУ Нацполиции вчера, 27 октября 2018 в 17:30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля Ford Transit выехал на полосу встречного движения.

В результате он столкнулся с рейсовым автобусом «Печенеги - Харьков».

На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford Transit от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру автомобиля Ford Transit, жителю с. Кочеток Чугуевского района.

Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 19 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.