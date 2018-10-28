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28.10.2018  14:16   

От хозяина дома остался один пепел (ФОТО)

В пламя, охватившем частный дом в пригороде, погиб мужчина.


//kharkiv.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 27 октября в 4:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Волчанский район, с.  Украинское, ул.  Волкова, 2.
 
К месту вызова немедленно было направлено 2 отделения пожарно-спасательной службы, а также отделение местной пожарной команды поселка Белый Колодец. 
 
По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огнем почти полностью охвачен жилой дом. 
 
Площадь пожара составила около 70 кв.м. 
 
Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.
 
В 5:16 пожар локализован и в 09:33 - ликвидирован. 
 
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, погиб мужчина, харьков
 
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