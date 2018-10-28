28.10.2018 17:24

Труп на Сумгаитской или Тайна убийства сиделки (ФОТО)

В Харькове полицейские в течение суток нашли преступника, зарезавшего женщину.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 26 октября в 13:48 в районный отдел полиции обратилась 55-летняя жительница дома по улице Сумгаитская.

Она сообщила, что обнаружила в собственной квартире тело своей 46-летней подруги с ножевыми ранениями.

Информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники установили, что в указанной квартире проживает семья - 55-летняя владелица, ее 32-летний сын и 79-летняя бабушка.

Как пояснила заявительница, погибшая ухаживала за ее больной матерью, которая после перенесенной болезни не вставала с постели и не могла говорить.

В ходе ппойсков полиецйские разоблачили в совершении убийства 32-летнего мужчину.

Он пояснил, что между ним и подругой матери произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил женщину несколько раз ножом.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения.

Следственные действия продолжаются.