28.10.2018 19:14

Как военнослужащий у двух военных частей суд выиграл

В Харькове участник боевых действий выиграл суд, получив 50 000 гривен компенсации.



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Как сообщает Фейсбук, военнослужащий Сергей из города Купянска, являлся участником боевых дейтвий, но должностные лица воинских частей, где он проходил службу, безпричинно не ставили его на довольствие ни вещевое, ни продовольственное.

В связи с этой халатностью военнослужащий не был обеспечен надлежащим питанием на протяжении полутора лет, как следствие получил хроническое заболевание желудка.

Адвокат Светлана Кужелева, изучив документы и обстоятельства дела, порекомендовала сразу же обращаться в суд.

, в связи с тем, что было потеряно много времени. На этом основании юристом было подготовлено административный иск и предоставлено сопровождение в .

В ходе судебного разбирательства Харьковском окружном административном суде одна из воинских частей неоднократно уклонялась от предоставления документов по запросу суда, за что была наказана административным штрафом в размере почти 2000 гривен.

10 октября 2018 Харьковский окружной административный суд вынес решение в пользу истца и постановил компенсировать ему из воинской части А0501 стоимость неполученной питания за 7 месяцев в пункте постоянной дислокации, и 50 000 грн. морального вреда из воинских частей А0501, А0536, где военнослужащий проходил военную службу.

Сейчас юристы ожидают открытия апелляционного производства, так как военные части недовольны решением суда.

Однако сам Сергей и юрист Светлана Кужелева настроены решительно отстаивать справедливое решение суда.