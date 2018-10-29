Главная Новости Криминал и происшествия С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибли 126 человек
29.10.2018  08:30   

С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибли 126 человек

Среди погибших на пожаре - 2 детей.


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С начала года на Харьковщине произошло 6386 пожаров, что не только нанесли материальный ущерб на сумму более 33 млн. грнрн., Но и унесли жизни 126 человек, 2 из которых дети. Осенью, как правило, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в жилом секторе.

Обычно, основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. А с наступлением отопительного сезона пожара в жилом секторе чаще всего возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовые приборы и перегрузки электросети. Поэтому, Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики, в частности:

  • не курите в постели;
  • следите за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;
  • не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
  • старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
  • проверяйте исправность печей и дымоходов перед эксплуатацией;
  • не разводите огонь в печах с трещинками и забитыми трубами;
  • не стоит размещать рядом с печью легковоспламеняющиеся и горючие вещества, или использовать их для розжига печи, сушить одежду с помощью печи;
  • важно иметь оснащен металлический коврик у двери печи;

при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, дети, харьков, погибшие, проишествие
 
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