С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибли 126 человек

Среди погибших на пожаре - 2 детей.
С начала года на Харьковщине произошло 6386 пожаров, что не только нанесли материальный ущерб на сумму более 33 млн. грнрн., Но и унесли жизни 126 человек, 2 из которых дети. Осенью, как правило, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в жилом секторе.
Обычно, основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. А с наступлением отопительного сезона пожара в жилом секторе чаще всего возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовые приборы и перегрузки электросети. Поэтому, Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики, в частности:
при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: