29.10.2018 08:30

С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибли 126 человек

Среди погибших на пожаре - 2 детей.



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С начала года на Харьковщине произошло 6386 пожаров, что не только нанесли материальный ущерб на сумму более 33 млн. грнрн., Но и унесли жизни 126 человек, 2 из которых дети. Осенью, как правило, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в жилом секторе.

Обычно, основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности. А с наступлением отопительного сезона пожара в жилом секторе чаще всего возникают в результате неосторожного обращения с печным отоплением, из-за неисправных бытовые приборы и перегрузки электросети. Поэтому, Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики, в частности:

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.;

не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

проверяйте исправность печей и дымоходов перед эксплуатацией;

не разводите огонь в печах с трещинками и забитыми трубами;

не стоит размещать рядом с печью легковоспламеняющиеся и горючие вещества, или использовать их для розжига печи, сушить одежду с помощью печи;

важно иметь оснащен металлический коврик у двери печи;

при возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение!