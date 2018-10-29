Главная Новости Криминал и происшествия Поздно вечером 28 октября на автобусной остановке на перекрёстке ул. Краснодарская/пр. Тракторостроителей сбили пешехода
29.10.2018  08:45   

Поздно вечером 28 октября на автобусной остановке на перекрёстке ул. Краснодарская/пр. Тракторостроителей сбили пешехода

Водитель Lexus LX 570 мчал на красный сигнал светофора. Проехав перекрёсток он снес парня, который ждал автобус на остановке.


// facebook

У парня открытый перелом ног и сильный ушиб головы, его сразу забрала «Скорая»

Водитель Lexus LX 570 мчал на красный сигнал светофора, проехав перекрёсток он снес парня, который ждал автобус на остановке. Авто занесло в бордюр и от удара у него вылетело колесо. Водитель пытался уехать без колеса и проехав около 50 метров его снова занесло на обочину.

Номерные знаки с авто он сразу снял, приехали его друзья для общения с копами. Номера авто со слов очевидцев: АХ 1123 ВА(ВТ)

 

Источник:   facebook.com
 Тэги:  дтп, протокол, харьков, салтовка, проспект, лексус, тракторостроителей
 
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