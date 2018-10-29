Поздно вечером 28 октября на автобусной остановке на перекрёстке ул. Краснодарская/пр. Тракторостроителей сбили пешехода

Водитель Lexus LX 570 мчал на красный сигнал светофора. Проехав перекрёсток он снес парня, который ждал автобус на остановке.
У парня открытый перелом ног и сильный ушиб головы, его сразу забрала «Скорая»
Водитель Lexus LX 570 мчал на красный сигнал светофора, проехав перекрёсток он снес парня, который ждал автобус на остановке. Авто занесло в бордюр и от удара у него вылетело колесо. Водитель пытался уехать без колеса и проехав около 50 метров его снова занесло на обочину.
Номерные знаки с авто он сразу снял, приехали его друзья для общения с копами. Номера авто со слов очевидцев: АХ 1123 ВА(ВТ)
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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