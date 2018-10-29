29.10.2018 09:40

Две Маши оказались «не вьездными» в Харьков

Участницам российской группы «Две Маши» отказано в визите в Харьков и запрещен въезд в Украину на три года.



://dpsu.gov.ua

Фото: проверка паспортов

Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданок РФ было выявлено во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог».

«Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове. Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Крыма с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска», - отметили пограничники .

В Госпогранслужбе добавили, что солистки группы «Две Маши» будут возвращены в Россию в ближайшее время.