Две Маши оказались «не вьездными» в Харьков

Участницам российской группы «Две Маши» отказано в визите в Харьков и запрещен въезд в Украину на три года.
Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданок РФ было выявлено во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог».
«Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове. Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Крыма с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска», - отметили пограничники .
В Госпогранслужбе добавили, что солистки группы «Две Маши» будут возвращены в Россию в ближайшее время.
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