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29.10.2018  12:49   

Вору в законе не удалось полечиться в Харькове

Полиция вернула Джейрана Хонского в Стамбул.


hk.npu.gov.ua

Из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул. Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"Полицейские департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с пограничниками вернули в Стамбул "Джейрана Хонского" (настоящее имя Джейран Кинцурашвили), прибывшего, по его словам, в Украину на отдых и лечение", – говорится в сообщении.

При этом, по словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, "этого "больного" приехал встречать весь преступный колорит нескольких областей страны".

Служба безопасности Украины запретила "вору" въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  вор в законе, выпроводили в стамбул, харьков
 
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