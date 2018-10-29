Вору в законе не удалось полечиться в Харькове

Полиция вернула Джейрана Хонского в Стамбул.
Из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул. Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.
"Полицейские департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с пограничниками вернули в Стамбул "Джейрана Хонского" (настоящее имя Джейран Кинцурашвили), прибывшего, по его словам, в Украину на отдых и лечение", – говорится в сообщении.
При этом, по словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, "этого "больного" приехал встречать весь преступный колорит нескольких областей страны".
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