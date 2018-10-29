29.10.2018 12:49

Вору в законе не удалось полечиться в Харькове

Полиция вернула Джейрана Хонского в Стамбул.



hk.npu.gov.ua

Из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул. Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.



"Полицейские департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с пограничниками вернули в Стамбул "Джейрана Хонского" (настоящее имя Джейран Кинцурашвили), прибывшего, по его словам, в Украину на отдых и лечение", – говорится в сообщении.



При этом, по словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, "этого "больного" приехал встречать весь преступный колорит нескольких областей страны".



Служба безопасности Украины запретила "вору" въезд в нашу страну сроком на пять лет.