Главная Новости Криминал и происшествия Знакомый-наркоман зарубил мужчину из-за мопеда
29.10.2018  13:19   

Знакомый-наркоман зарубил мужчину из-за мопеда

Преступник не хотел возвращать деньги за украденный и проданный им мопед.


facebook.com

Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 22-летний местный житель признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, незаконном завладении транспортным средством и хранении наркотиков (п.6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст.  309 УК Украины).

Как рассказала процессуальный руководитель в уголовном производстве Марина Козырь, злоумышленнику присудили 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В середине июля 2014 ранее судимый за наркопреступления парень похитил мопед у жителя Изюма.
 
Транспортное средство злоумышленник продал знакомой женщине.  Со временем хозяин нашел похищен мопед и узнал от новой владелицы, у кого она его приобрела.
 
 Пострадавший требовал от вора возместить стоимость транспорта.  Осужденный согласился отдать средства и назначил мужчине встречу в лесополосе.  Однако вместо денег, он взял с собой топор.  Злоумышленник несколько раз ударил владельца мопеда по голове.  От полученных травм мужчина скончался.  На следующий день убийца вернулся на место преступления и закопал тело.
 
 Злоумышленника разоблачили несколько дней после убийства, во время санкционированного обыска у него также обнаружили 9 г. каннабиса.
 
 В ходе судебного разбирательства убийца отрицал свою вину и пытался оговорить непричастных к преступлению людей.  Однако благодаря достаточному количеству доказательств, собранных следствием, и принципиальной позиции обвинителя, суд постановил обвинительный приговор.  Сейчас он не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  преступник, зарубил мужчину, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Криминал и происшествия Преступник задушил старушку и безграмотно писал от ее имени смс родне 03.09 Криминал и происшествия В Мелитополе задержан преступник, напавший на харьковчанина 21.08 Криминал и происшествия Наркоман-скандалист привлек внимание полиции к конопле, которую выращивал
 
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 