Знакомый-наркоман зарубил мужчину из-за мопеда

Преступник не хотел возвращать деньги за украденный и проданный им мопед.
Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 22-летний местный житель признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, незаконном завладении транспортным средством и хранении наркотиков (п.6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 309 УК Украины).
Как рассказала процессуальный руководитель в уголовном производстве Марина Козырь, злоумышленнику присудили 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В середине июля 2014 ранее судимый за наркопреступления парень похитил мопед у жителя Изюма.
Транспортное средство злоумышленник продал знакомой женщине. Со временем хозяин нашел похищен мопед и узнал от новой владелицы, у кого она его приобрела.
Пострадавший требовал от вора возместить стоимость транспорта. Осужденный согласился отдать средства и назначил мужчине встречу в лесополосе. Однако вместо денег, он взял с собой топор. Злоумышленник несколько раз ударил владельца мопеда по голове. От полученных травм мужчина скончался. На следующий день убийца вернулся на место преступления и закопал тело.
Злоумышленника разоблачили несколько дней после убийства, во время санкционированного обыска у него также обнаружили 9 г. каннабиса.
В ходе судебного разбирательства убийца отрицал свою вину и пытался оговорить непричастных к преступлению людей. Однако благодаря достаточному количеству доказательств, собранных следствием, и принципиальной позиции обвинителя, суд постановил обвинительный приговор. Сейчас он не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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