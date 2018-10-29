29.10.2018 13:19

Знакомый-наркоман зарубил мужчину из-за мопеда

Преступник не хотел возвращать деньги за украденный и проданный им мопед.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 22-летний местный житель признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, незаконном завладении транспортным средством и хранении наркотиков (п.6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Как рассказала процессуальный руководитель в уголовном производстве Марина Козырь, злоумышленнику присудили 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В середине июля 2014 ранее судимый за наркопреступления парень похитил мопед у жителя Изюма.



Транспортное средство злоумышленник продал знакомой женщине. Со временем хозяин нашел похищен мопед и узнал от новой владелицы, у кого она его приобрела.



Пострадавший требовал от вора возместить стоимость транспорта. Осужденный согласился отдать средства и назначил мужчине встречу в лесополосе. Однако вместо денег, он взял с собой топор. Злоумышленник несколько раз ударил владельца мопеда по голове. От полученных травм мужчина скончался. На следующий день убийца вернулся на место преступления и закопал тело.



Злоумышленника разоблачили несколько дней после убийства, во время санкционированного обыска у него также обнаружили 9 г. каннабиса.



В ходе судебного разбирательства убийца отрицал свою вину и пытался оговорить непричастных к преступлению людей. Однако благодаря достаточному количеству доказательств, собранных следствием, и принципиальной позиции обвинителя, суд постановил обвинительный приговор. Сейчас он не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



