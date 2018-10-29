Под Харьковом пропал молодой парень (ФОТО)

Военнослужащего почти месяц разыскивает сестра.
Прося о помощи людей, женщина сообщает в Фейсбук, что ее брат Завалий Руслан Владимирович, 27.02.1997, приезжал в отпуск.
Он должен был уехать обратно в часть в Ивано-Франковск, но пропал с 30 сентября, когда сел в автобус 1168 "Солоницевка -Харьков".
После этого связи с ним нет.
Одет был в спортивную кофту и джинсы, черная куртка.
Высокий, приблизительно 1.90 м.
Контактный телефон 0734638470, Валя
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: