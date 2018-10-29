29.10.2018 13:49

Под Харьковом пропал молодой парень (ФОТО)

Военнослужащего почти месяц разыскивает сестра.



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Прося о помощи людей, женщина сообщает в Фейсбук, что ее брат Завалий Руслан Владимирович, 27.02.1997, приезжал в отпуск.

Он должен был уехать обратно в часть в Ивано-Франковск, но пропал с 30 сентября, когда сел в автобус 1168 "Солоницевка -Харьков".

После этого связи с ним нет.

Одет был в спортивную кофту и джинсы, черная куртка.

Высокий, приблизительно 1.90 м.

Контактный телефон 0734638470, Валя



