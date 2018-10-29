На Салтовке пеший патруль гонялся за преступником, выхватившим барсетку

Грабителя задержали по горячим следам.
Днем 28 октября на улице Валентиновской неизвсетный выхватил из рук харьковчанина барсетку с деньгами и бросился наутек.
Патрульные, которые несли службу в пешем порядке, начали преследование предполагаемого злоумышленника. На улице Академика Павлова полицейские догнали и задержали беглеца.
Обстоятельства ограбления выясняли следователи Московского отдела полиции.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: