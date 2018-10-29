Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке пеший патруль гонялся за преступником, выхватившим барсетку
29.10.2018  15:29   

На Салтовке пеший патруль гонялся за преступником, выхватившим барсетку

Грабителя задержали по горячим следам.


// Патрульная полиция

Днем 28 октября на улице Валентиновской неизвсетный выхватил из рук харьковчанина барсетку с деньгами и бросился наутек.

Патрульные, которые несли службу в пешем порядке, начали преследование предполагаемого злоумышленника. На улице Академика Павлова полицейские догнали и задержали беглеца.

Обстоятельства ограбления выясняли следователи Московского отдела полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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