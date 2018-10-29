29.10.2018 14:48

Хэллоуинский скандал в супермаркете: перегнули палку с кровавым креативом (ФОТО)

Харьковчане возмущены отрезанной головой животного, которая после прихода участкового, голову убрали.



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Как возмущенно сообщает в социальной сети Маргарита Клинцова, в харьковском супермаркете на Холодной Горе выставили отрезанную голову животного.

"Это вообще как??????? Это теперь нормально????

P.S.: Заключение ветеринара: не бутафория. Настоящая"

В комментариях к посту очевидцы также сообщили, что головы свиньи, овцы и быка были размещены на витрине среди мяса. Отметим, что мнения пользователей соцсетей разделились: часть из них осудила администрацию магазина за "пропаганду жестокости" и "сатанинские ритуалы", однако другие не увидели в экспозиции ничего страшного, так как в супермаркетах продаются различные виды мяса и туши животных.



Как отмечает NR, в Госпродпотребслужбе Харьковской области сообщили, что могут самостоятельно инициировать проверку продуктовых магазинов только в случае отравления или массового заболевания жителей. Что же касается данного инцидента, то для реакции необходимо обращение граждан.



"Необходимо понимать - это инициатива руководства магазина или чья-то шутка. Даже если первое, то мы не можем провести внеплановую проверку без достаточных оснований. Покупатели имеют право обратиться в нашу сертифицированную лабораторию или медучреждение. После проведения исследования мы получаем право отреагировать", - рассказала и.о. первого заместителя начальника Госпродпотребслужбы Ирина Христоева.



В отделе коммуникации управления Нацполиции в Харьковской области заявили, что официальных обращений граждан по данному поводу к ним не поступало. Однако стражи порядка решили не оставаться в стороне от ситуации.



"В супермаркет был направлен участковый, который пообщался с руководством магазина. Голову животного убрали из торгового зала", - рассказали в пресс-службе правоохранителей.