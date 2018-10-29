На ХТЗ столкнулись ВАЗ и КIA: есть пострадавший (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 28 октября на перекрестке Александровского проспекту и улицы Генерала Момота.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2107 и КIА RIO, сообщили патрульные.
По предварительной информации, в столкновении пострадал водитель ВАЗа. Бригада скорой госпитализировала его в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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