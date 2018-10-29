Женщина обвиняет в развращении 11-летней дочери друга ее сына

Обвиняемый - пьяный сосед, отрицает обвинение, заявляя, что не видел девочку.
В Кегичевском районе Харьковской области местная жительница обвиняет соседа в развращении ее 11-летней дочери. Об этом сообщили источники NewsRoom в правоохранительных органах.
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По словам женщины, в полночь 27 октября нетрезвый парень пришел к ним в гости и, воспользовавшись ее отсутствием, принуждал шестиклассницу к вступлению в интимную связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицеские установили, что 22-летний житель села Красное вырос вместе со старшим сыном заявительницы и нередко ночевал в их доме.
Сама пострадавшая рассказала, что он якобы снял с нее белье и касался половых органов, после чего ушел. Медики во время осмотра не нашли у девочки телесных повреждений, в том числе следов изнасилования. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что в тот вечер употреблял спиртные напитки и ничего не помнит. При этом мужчина утверждает, что не видел потерпевшую и не ходил к ней домой.
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Следователи открыли уголовное производство по статье 156 УК Украины ("развратные действия по отношению к малолетней") и сейчас устанавливают все подробности инцидента. В случае, если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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