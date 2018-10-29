29.10.2018 15:20

У маленькой харьковчанки, которая упала в ведро с кипятком, начались осложнения

Харьковские врачи поставили маленькую пациентку на ноги после тяжелейшей операции. Но выписку омрачило неожиданное осложнение.



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Девочка остается в больнице на неопределенный срок.

4-летнюю Таисию Кульбачную, которая в сентябре упала в ведро с кипятком, должны были выписывать из больницы домой еще на прошлой неделе. Однако у девочки внезапно поднялась температура и ее оставили под присмотром врачей на неопределенный срок. Об этом сообщила мать ребенка Ольга.

«Таечка перенесла шесть операций по пересадке кожи, уже в пятницу мы собирались домой, но у Таси поднялась температура и нас, естественно, никто никуда не отпустил. Как выяснилось после рентгена, мы заработали правостороннее воспаление легких и наша выписка перенеслась ещё на какое-то время. Так что мы еще лежим», - отметила мама девочки Ольга Кульбачная.

Напомним, ожоги Таисия получила, когда была в гостях у дедушки с бабушкой в Сумской области. Вечером они нагрели воду для летнего душа и не заметили, как в комнату, в которой стояло ведро с кипятком, зашла малышка. Она увидела котика и побежала за ним, споткнулась и упала спиной в ведро. В результате девочка получила ожог 70% тела.

В начале октября Таисию впервые после жуткого происшествия поставили на ноги.