Наркозакладчик с полусотней пакетиков попался на горячем (ФОТО)

Копы разрушили бизнес-план распространителя психотропных препаратов.
Как сообщило ГУ Нацполиции, во время отработки территории сотрудники Основянское отдела полиции задержали мужчину, который делал закладки наркотиков.
Полицейские нашли у 18-летнего парня 51 полимерный пакет с веществом белого и зеленого цветов.
Согласно выводам экспертов, изъятое является особо опасным психотропным веществом PVP, UR-144 и амфетамин.
Наркотики мужчина приобрел с целью их дальнейшего сбыта путем так называемых «закладок».
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
влажн.:
давл.:
ветер: