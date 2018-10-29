Главная Новости Криминал и происшествия Хулиган разбушевался: мужчина напал на посетителей кафе с куском разбитой бутылки
29.10.2018  17:48   

Хулиган разбушевался: мужчина напал на посетителей кафе с куском разбитой бутылки

Копы задержали ранившего людей неадеквата.


hk.npu.gov.ua

На Харьковщине полицейские задержали мужчину за совершение хулиганских действий

В поселке Золочев злоумышленник нарушал общественный порядок и нанес колото-резаные ранения разбитой стеклянной бутылкой посетителям одного из местных кафе.

Ночью в дежурную часть Золочевского отделения полиции поступило сообщение о том, что во время драки в местном кафе неизвестный с помощью битой бутылки с острыми краями нанес многочисленные телесные повреждения 36 и 39-летним местным жителям, которые отдыхали в указанном заведении.

Во время общения со свидетелями и потерпевшими полицейские выяснили, что пьяный человек по непонятным причинам начал вести себя неадекватно, разбил о стену стеклянную бутылку и стал наносить удары мужчинам в лицо и живот.

На месте происшествия врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в больницу с колото-резаными ранами.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя - им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствием открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/xuliganstvo/na-xarkivshhini-policzejski-zatrimali-cholovika-za-vchinennya-xuliganskix-dij/

Как сообщает ГУ Нацполиции, ночью в дежурную часть Золочевского отделения поступило сообщение о том, что во время драки в местном кафе неизвестный с помощью битой бутылки с острыми краями нанес многочисленные раны 36 и 39-летним местным жителям, которые отдыхали в указанном заведении.

Во время общения со свидетелями и потерпевшими полицейские выяснили, что пьяный человек по непонятным причинам начал вести себя неадекватно, разбил о стену стеклянную бутылку и стал наносить удары мужчинам в лицо и живот.

На месте происшествия врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в больницу с колото-резаными ранами.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя - им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  хулиган, нападение на посетителей, харьков
 
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