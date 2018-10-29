На Салтовке посреди улицы умер мужчина (ФОТО)

Предварительная причина смерти – тромбоэмболия.
Сегодня днем на Салтовке, на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев внезапно умер мужчина.
Вызов о том, что по улице Валентиновской лежит мужчина без признаков жизни, поступил в полицию в 14.50, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители установили личность умершего 60-летнего мужчины, о смерти сообщили родственникам.
Не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: главная трудность – вызвать первый интерес.
Неделя начнется пасмурной погодой. Временами может срываться небольшой дождь.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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