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29.10.2018  17:20   

На Салтовке посреди улицы умер мужчина (ФОТО)

Предварительная причина смерти – тромбоэмболия.


// Facebook/ХС

Сегодня днем на Салтовке, на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев внезапно умер мужчина.

Вызов о том, что по улице Валентиновской лежит мужчина без признаков жизни, поступил в полицию в 14.50, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители установили личность умершего 60-летнего мужчины, о смерти сообщили родственникам.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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