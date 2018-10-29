29.10.2018 19:19

Скандальный дом у погоста, Или кладбищенские баталии (ФОТО)

Построив дом возле кладбища, женщина оскверняет могилы и не дает хоронить местным жителям.



//057.ua

Как сообщает 057.ua, между жителями поселка Горбани и женщиной, которая проживает возле кладбища, возник конфликт. Она не дает хоронить покойников, грозится судом и полицией.



Харьковчанка Яна, которая проживает в поселке Горбани, в 2003 году похоронила дедушку на довоенном поселковом кладбище 1863 года, которое находится в Слободском районе.



Она установила ограду, чтобы похоронить там других родственников в будущем.



Раньше территория кладбища и поселка Горбани относилась к Пономаренковскому поселковому совету, а теперь – к городу.



В конце сентября 2018 года у Яны умерла бабушка. Она обратилась в ритуальную службу и распорядилась, чтобы ее родственницу похоронили рядом с дедушкой.



Но сейчас возле кладбища находится дом, окна которого выходят на эту могилу.



Когда сотрудники ритуальной службы начали копать яму, из дома вышла хозяйка Елена и сказала, что никого не позволит здесь хоронить



«Она вызвала полицию и показала постановление о закрытии кладбища, где сказано, что захоронения там запрещены», - рассказала Яна.



Согласно постановлению, кладбище закрыто с 2008 года.



Елена отказалась показать документы на дом и разрешение на его постройку. Она только предъявила полицейским постановление эпидслужбы о том, что дом должен находиться в 300 м. от кладбища.



«Но окна ее дома выходят прямо на могилы. Здесь и 50 метров нет», - говорит девушка.



Яна отмечает, что недовольны поведением Елены жители нескольких поселков – Горбани и Павленки, поскольку они уже давно хоронят на этом кладбище своих родственников.



Одной из семей пришлось хоронить покойника на другом кладбище из-за скандала, который устроила Елена



По словам Яны, во время строительства женщина засыпала мусором могилу ее дедушки. Ей с родственниками пришлось самостоятельно ее откапывать.



Все закончилось тем, что харьковчанка похоронила бабушку рядом с дедушкой. Также она написала на Елену заявление в полицию по поводу осквернения могилы.



По словам Яны, женщина вела себя неадекватно и не хотела разрешить конфликт мирным способом.



Говорить с журналистом Елена наотрез отказалась общаться, никаких документов она тоже не предоставила.



В 2014 году Елена баллотировалась в народные депутаты в ВР. Ее выдвинула украинская партия «Зеленая планета». В тот момент она была временно безработной.



В 2012 году женщина подала иск против Пономаренковского поселкового головы Анатолия Топчия. Она требовала огородить кладбище забором и обеспечить 300-метровую санитарную зону от захоронений до ее дома.



Согласно иску, в доме она проживает с мужем Александром Помазаном с 2006 года. Площадь участка составляет 0, 1476 га.



Расстояние от дома до кладбища составляет 5, 60 метров



Интересно, что в течение 6 лет женщине не мешало соседство с покойниками.



Харьковский адвокат Николай Максимов отметил, что даже для закрытых кладбищ должна оставаться санитарная зона.



«Независимо от того приостановлен ли процесс захоронения на кладбище, санитарно-защитная зона в 300 метров остаётся. Фактически, если дом был построен не самовольно, то требования закона для отведения земли под строительство Харьковским городским советом соблюдены не были. Как следствие, у Государственной экологической инспекции и прокуратуры есть все основания оспорить в судебном порядке процесс отведения земли под строительство дома. Если же дом был построен самовольно, то есть основания для его принудительного сноса на основании решения Харьковского городского совета», - отметил адвокат Николай Максимов.



Согласно законодательству, дом может находиться на расстоянии в 50 м от закрытого кладбища, но должно быть соответствующее решение органов местного самоуправления



Кроме того адвокат подчеркнул, что на закрытом кладбище хоронить никого нельзя. Такие захоронения считаются незаконными.



В пресс-службе Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что в конце сентября поступил вызов «незаконное захоронение на стихийном кладбище» по адресу: ул. Франко, 13.



Но полицейские не обнаружили состава преступления, поэтому уголовное производство следователь не открыл.



Сейчас стройка возле кладбища продолжается. В нескольких метрах от могил рабочие огородили территорию столбами. Также на этом месте лежат плиты.