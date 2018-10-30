Сбитый насмерть юный чемпион-мотогонщик: подозреваемая может выйти из СИЗО (обновлено)

Ольга Котова, подозреваемая в совершении ДТП, в результате которого погиб 19-летний харьковчанин на велосипеде, может выйти из СИЗО под залог.
Вчера, 29 октября, Харьковский апелляционный суд изменил для нее меру пресечения с содержания под стражей на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 552 тыс. 300 грн.
По словам адвоката Котовой Александра Олейника, у семьи его подзащитной этой суммы нет. Олейник рассказал, что на прошлой неделе Котову госпитализировали с подозрением на инсульт, сейчас она - в стационаре следственного изолятора. По словам Олейника, сторона защиты будет просить суд уменьшить размер залога, пишет "UA:Харьков".
Напомним, Ольге Котовой - 58 лет. В начале июля в центре Харькова на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado она сбила 19-летнего Андрея Бессонова, чемпиона Украины по мотогонкам, который ехал на велосипеде. От полученных травм он скончался.
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