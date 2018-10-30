30.10.2018 08:48

Мужчину, который «минировал» отдел полиции, осудили

Житель Змиевского района трижды позвонил на номер "102" и сообщил, что здание райотдела заминировали.



// facebook

22 октября Змиевский районный суд вынес приговор мужчине за ложное минирование.

Подсудимый угрожал взорвать здание полиции. После звонка людей из райотдела эвакуировали и провели проверку. Взрывотехники обыскали помещения, однако, в здании взрывоопасных предметов не обнаружили.

У мужчины изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон NOKIA и сим-карту «Vodafone». Позже полицейские выяснили, что во время звонка подсудимый был пьян.

Об этом сообщается в приговоре, который опубликовали 25 октября в Едином реестре судебных решений.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и попросил смягчить ему наказание. Суд учел раскаяние и то, что ранее он не был судим. За сообщение о ложном минировании его приговорили к лишению свободы на два года с заменой наказания на испытательный срок.