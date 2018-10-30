Мужчину, который «минировал» отдел полиции, осудили

Житель Змиевского района трижды позвонил на номер "102" и сообщил, что здание райотдела заминировали.
22 октября Змиевский районный суд вынес приговор мужчине за ложное минирование.
Подсудимый угрожал взорвать здание полиции. После звонка людей из райотдела эвакуировали и провели проверку. Взрывотехники обыскали помещения, однако, в здании взрывоопасных предметов не обнаружили.
У мужчины изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон NOKIA и сим-карту «Vodafone». Позже полицейские выяснили, что во время звонка подсудимый был пьян.
Об этом сообщается в приговоре, который опубликовали 25 октября в Едином реестре судебных решений.
В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и попросил смягчить ему наказание. Суд учел раскаяние и то, что ранее он не был судим. За сообщение о ложном минировании его приговорили к лишению свободы на два года с заменой наказания на испытательный срок.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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