30.10.2018 09:58

Во время пожара на кухне пострадал владелец частного домовладения

29 октября в 19:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в летней кухне на территории частного жилого сектора по адресу: Волчанский район, с. Юрченково, ул. Полевая, 85.



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К месту вызова немедленно прибыло отделение службы спасения на автоцистерне и отделение местной пожарной команды с пгт. Белый Колодец. На момент их прибытия огнем были охвачены мебель и домашние вещи в летней кухне. Площадь пожара составляла около 50 кв.м.

В 19:56 пожар был локализован, в 22:39 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом, расположенный рядом. Во время пожара получил ожоги лица и рук хозяин домовладения, человек 1967 года. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в Волчанского районную больницу.