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30.10.2018  10:10   

Харьковские пиротехники ликвидировали десятки боеприпасов времен Второй мировой войны

29 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Изюмском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе Харькова.


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Всего было разминировано 10 боеприпасов, из которых 6 артснарядов и 4 минометных мины различных калибров.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

Пиротехники ДСНС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пиротехник, снаряд, ликвидация, харьков, мина
 
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