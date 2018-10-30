30.10.2018 10:10

Харьковские пиротехники ликвидировали десятки боеприпасов времен Второй мировой войны

29 октября пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Изюмском, Балаклейском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе Харькова.



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Всего было разминировано 10 боеприпасов, из которых 6 артснарядов и 4 минометных мины различных калибров.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

Пиротехники ДСНС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.