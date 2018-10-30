В Харькове покончила с собой 14-летняя школьница (ФОТО)

Тело дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 октября около 10:00 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 47-летнего харьковчанина, который заявил о гибели своей несовершеннолетней дочери.
Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителям ребенка.
По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо.
Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства.
Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: