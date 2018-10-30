Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове покончила с собой 14-летняя школьница (ФОТО)
30.10.2018  11:12   

В Харькове покончила с собой 14-летняя школьница (ФОТО)

Тело дочери отец обнаружил на общем балконе жилого дома в петле из веревки.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 октября около 10:00 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 47-летнего харьковчанина, который заявил о гибели своей несовершеннолетней дочери.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителям ребенка.

По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо.

Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  самоубийство, школьница, харьков
 
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