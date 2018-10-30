На дорогах за сутки 50 ДТП и более 300 нарушений правил дорожного движения (ФОТО)

В результате аварий пострадали 3 человека.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 333 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: