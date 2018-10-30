30.10.2018 12:48

На дорогах за сутки 50 ДТП и более 300 нарушений правил дорожного движения (ФОТО)

В результате аварий пострадали 3 человека.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 333 постановления за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.