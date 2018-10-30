Главная Новости Криминал и происшествия На дорогах за сутки 50 ДТП и более 300 нарушений правил дорожного движения (ФОТО)
30.10.2018  12:48   

На дорогах за сутки 50 ДТП и более 300 нарушений правил дорожного движения (ФОТО)

В результате аварий пострадали 3 человека.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 333 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено  6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, харьков, нарушения пдд
 
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