На Салтовке мужчина грозится выпрыгнуть из окна седьмого этажа (ФОТО)

Инцидент произошел утром 30 октября в доме на проспекте Тракторостроителей, 124.
Мужчина вылез в окно на лестничной площадке, расположенное на 7 этаже 9-этажки и грозится выпрыгнуть прямо сейчас.
Патрульным о происшествии стало известно в 11:20. На место события прибыли спасатели и психологи.
Сейчас с мужчиной ведутся переговоры.
Фото потенциального самоубийцы появилось в социальных сетях.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: