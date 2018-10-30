Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке мужчина грозится выпрыгнуть из окна седьмого этажа (ФОТО)
30.10.2018  12:47   

На Салтовке мужчина грозится выпрыгнуть из окна седьмого этажа (ФОТО)

Инцидент произошел утром 30 октября в доме на проспекте Тракторостроителей, 124.


// Facebook

Мужчина вылез в окно на лестничной площадке, расположенное на 7 этаже 9-этажки и грозится выпрыгнуть прямо сейчас.

Патрульным о происшествии стало известно в 11:20. На место события прибыли спасатели и психологи.

Сейчас с мужчиной ведутся переговоры.

Фото потенциального самоубийцы появилось в социальных сетях.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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