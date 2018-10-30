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30.10.2018  13:49   

Под Харьковом лежавший на дороге мужчина задавлен пьяным водителем

От полученных травм пострадавший скончался на месте.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники, инцидент произошел между селами Софиевка и Новоселовка Близнюковского района 28 октября около 22:20.

По данным следствия, водитель автомобиля ВАЗ-2108, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на лежащего на дороге мужчину 1969 года рождения.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Следователи открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение безопасности дорожного движения").

Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Источник:   NR
 Тэги:  лежал на дороге, задавлен пьяным, харьков
 
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