Патрульные уговорили мужчину не прыгать из окна

Потенциальный самоубийца был пьян.
Напомним, сегодня утром мужчина угрожал выпрыгнуть из окна 7-го этажа девятиэтажки по улице Тракторостроителей.
Сообщение об инциденте правоохранители получили около 11:30, по указанному адресу оперативно прибыли патрульные полицейские.
Также на место вызвали сотрудников ГСЧС.
В результате переговоров спасателям и патрульным удалось отговорить мужчину от ошибочных действий. Гражданин имел признаки опьянения.
Мужчину передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: