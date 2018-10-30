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30.10.2018  13:55   

Патрульные уговорили мужчину не прыгать из окна

Потенциальный самоубийца был пьян.


// Facebook/ХС

Напомним, сегодня утром мужчина угрожал выпрыгнуть из окна 7-го этажа девятиэтажки по улице Тракторостроителей.

Сообщение об инциденте правоохранители получили около 11:30, по указанному адресу оперативно прибыли патрульные полицейские.

Также на место вызвали сотрудников ГСЧС.

В результате переговоров спасателям и патрульным удалось отговорить мужчину от ошибочных действий. Гражданин имел признаки опьянения.

Мужчину передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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