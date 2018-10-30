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30.10.2018  14:12   

Тройное ДТП на Салтовке: Оpel, КамАЗ и Газель не поделили перекресток (ФОТО)

Авария произошла утром на пересечении улицы Краснодарской и проспекта Тракторостроителей


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции,  30.10.2018 около 10:00 патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул.  Краснодарской и просп. Тракторостроителей. 

Участниками ДТП стали три автомобиля - Оpel, КамАЗ и Газель.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газель.

Его медики госпитализировали в больницу. 

Для установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа. 

Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и рeгулировки движения транспорта.

Тэги:  тройное дтп, салтовка, харьков
 
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