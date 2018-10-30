Тройное ДТП на Салтовке: Оpel, КамАЗ и Газель не поделили перекресток (ФОТО)

Авария произошла утром на пересечении улицы Краснодарской и проспекта Тракторостроителей
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 30.10.2018 около 10:00 патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул. Краснодарской и просп. Тракторостроителей.
Участниками ДТП стали три автомобиля - Оpel, КамАЗ и Газель.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газель.
Его медики госпитализировали в больницу.
Для установления обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и рeгулировки движения транспорта.
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