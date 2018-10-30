Харьковчанин ограбил магазин в Ужгороде (ФОТО)

Местная полиция задержала налетчика и решает вопрос о мере пресечения.
Как сообщает ГУ Нацполиции в Закарпатской области, 29 октября, утром в полицию поступило сообщение о конфликте в магазине на улице Мукачевской.
Заявительница сообщила, что в заведении неизвестный напал на охранника.
По вызову выехала следственно-оперативная группа, представители которой выяснили, что после нападения на представителя охранной фирмы, посетитель приказал продавцу отдать ему продовольственные товары.
После этого человек, не рассчитавшись за покупку, исчез в неизвестном направлении.
Сотрудники Ужгородского отделения полиции оперативно установили личность и разыскали подозреваемого в преступлении.
Им оказался 21-летний житель Харьковщины, который на данній момент работает в Ужгороде.
В отношении лица, причинившего телесные повреждения охраннику и ограбила магазин в Ужгороде, решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины
Сейчас подозреваемый в совершении грабежа находится в изоляторе временного содержания.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: