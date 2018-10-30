30.10.2018 15:11

Харьковчанин ограбил магазин в Ужгороде (ФОТО)

Местная полиция задержала налетчика и решает вопрос о мере пресечения.



//zk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в Закарпатской области, 29 октября, утром в полицию поступило сообщение о конфликте в магазине на улице Мукачевской.

Заявительница сообщила, что в заведении неизвестный напал на охранника.

По вызову выехала следственно-оперативная группа, представители которой выяснили, что после нападения на представителя охранной фирмы, посетитель приказал продавцу отдать ему продовольственные товары.



После этого человек, не рассчитавшись за покупку, исчез в неизвестном направлении.



Сотрудники Ужгородского отделения полиции оперативно установили личность и разыскали подозреваемого в преступлении.

Им оказался 21-летний житель Харьковщины, который на данній момент работает в Ужгороде.

В отношении лица, причинившего телесные повреждения охраннику и ограбила магазин в Ужгороде, решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины



Сейчас подозреваемый в совершении грабежа находится в изоляторе временного содержания.