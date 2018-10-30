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30.10.2018  15:11   

Харьковчанин ограбил магазин в Ужгороде (ФОТО)

Местная полиция задержала налетчика и решает вопрос о мере пресечения.


//zk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в Закарпатской области,  29 октября, утром в полицию поступило сообщение о конфликте в магазине на улице Мукачевской. 

Заявительница сообщила, что в заведении неизвестный напал на охранника. 

По вызову выехала следственно-оперативная группа, представители которой выяснили, что после нападения на представителя охранной фирмы, посетитель приказал продавцу отдать ему продовольственные товары.

После этого человек, не рассчитавшись за покупку, исчез в неизвестном направлении.

Сотрудники Ужгородского отделения полиции оперативно установили личность и разыскали подозреваемого в преступлении. 

Им оказался 21-летний житель Харьковщины, который на данній момент работает в Ужгороде.

В отношении лица, причинившего телесные повреждения охраннику и ограбила магазин в Ужгороде, решается вопрос об избрании меры пресечения.  Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины
 
 Сейчас подозреваемый в совершении грабежа находится в изоляторе временного содержания. 

Источник:   ГУ Нацполиции в Закарпатской области
 Тэги:  ограбление, харьков, магазин, ужгород
 
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