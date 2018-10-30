Ночью в центре Харькова девушку ударили по голове и выхватили сумку

Патрульные оперативно обнаружили вероятного грабителя.
В ночь на 30 октября в центре города к полицейским обратилась девушка и сообщила о том, что ее ограбили.
Потерпевшая рассказала, что на Клочковском спуске неизвестные ударили ее по голове и завладели сумкой с личными вещами и мобильным телефоном, после чего скрылись.
На место были вызваны медики, которые госпитализировали девушку.
В ходе отработки сообщения вблизи одного из домов на площади Свободы патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию потерпевшей.
Увидев полицейских, неизвестный попытался скрыться, но правоохранители задержали беглеца.
У задержанного обнаружили мобильный телефон потерпевшей. Также неподалеку полицейские обнаружили сумку с личными вещами заявительницы.
Задержанного передали следователям, которые и выяснят обстоятельства произошедшего.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: