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30.10.2018  15:04   

Ночью в центре Харькова девушку ударили по голове и выхватили сумку

Патрульные оперативно обнаружили вероятного грабителя.


// Патрульная полиция

В ночь на 30 октября в центре города к полицейским обратилась девушка и сообщила о том, что ее ограбили.

Потерпевшая рассказала, что на Клочковском спуске неизвестные ударили ее по голове и завладели сумкой с личными вещами и мобильным телефоном, после чего скрылись.

На место были вызваны медики, которые госпитализировали девушку.

В ходе отработки сообщения вблизи одного из домов на площади Свободы патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию потерпевшей.

Увидев полицейских, неизвестный попытался скрыться, но правоохранители задержали беглеца.

У задержанного обнаружили мобильный телефон потерпевшей. Также неподалеку полицейские обнаружили сумку с личными вещами заявительницы.

Задержанного передали следователям, которые и выяснят обстоятельства произошедшего.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, харьков, полиция
 
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