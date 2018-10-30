30.10.2018 15:04

Ночью в центре Харькова девушку ударили по голове и выхватили сумку

Патрульные оперативно обнаружили вероятного грабителя.



// Патрульная полиция

В ночь на 30 октября в центре города к полицейским обратилась девушка и сообщила о том, что ее ограбили.



Потерпевшая рассказала, что на Клочковском спуске неизвестные ударили ее по голове и завладели сумкой с личными вещами и мобильным телефоном, после чего скрылись.



На место были вызваны медики, которые госпитализировали девушку.



В ходе отработки сообщения вблизи одного из домов на площади Свободы патрульные обратили внимание на мужчину, похожего по описанию потерпевшей.



Увидев полицейских, неизвестный попытался скрыться, но правоохранители задержали беглеца.



У задержанного обнаружили мобильный телефон потерпевшей. Также неподалеку полицейские обнаружили сумку с личными вещами заявительницы.



Задержанного передали следователям, которые и выяснят обстоятельства произошедшего.