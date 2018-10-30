Главная Новости Криминал и происшествия Пойманный с четырьмя сотнями пакетиков наркозакладчик может сесть на 12 лет
30.10.2018  16:16   

Пойманный с четырьмя сотнями пакетиков наркозакладчик может сесть на 12 лет

Прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в сбыте метадона и димедрола.


twitter.com

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в наркосбыте (ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1,3,4 ст. 321 УК Украины).

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, подозреваемый сбывал наркотические и сильнодействующие лекарственные средства путем закладок.
 
По данным следствия, в августе этого года мужчина распространил в разных районах города 19 свертков с метадоном и таблетками димедрола. 

Информацию о «тайниках» с наркотиками подозреваемый отправлял «покупателям» с помощью мобильного приложения.
 
Задержали «наркодельца» 1 сентября этого года.  В его сумке обнаружили 415 аналогичных свертков общим весом более 100 г.
 
Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.  Е

сли вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  суд, харьков, наркозакладчик
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Криминал и происшествия Мужчину, который «минировал» отдел полиции, осудили 26.10 Медицина Комиссия областных специалистов поставила Зайцевой диагноз 25.10 Криминал и происшествия Суд вынес приговор хулигану, возомнившему себя Чингачгуком и чудом не убившему ребенка
 
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 