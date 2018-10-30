30.10.2018 16:16

Пойманный с четырьмя сотнями пакетиков наркозакладчик может сесть на 12 лет

Прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в сбыте метадона и димедрола.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в наркосбыте (ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 1,3,4 ст. 321 УК Украины).

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, подозреваемый сбывал наркотические и сильнодействующие лекарственные средства путем закладок.



По данным следствия, в августе этого года мужчина распространил в разных районах города 19 свертков с метадоном и таблетками димедрола.

Информацию о «тайниках» с наркотиками подозреваемый отправлял «покупателям» с помощью мобильного приложения.



Задержали «наркодельца» 1 сентября этого года. В его сумке обнаружили 415 аналогичных свертков общим весом более 100 г.



Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей. Е

сли вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.