В пригороде Харькова гастролер из Днепродзержинска напал с ножом на парня (ФОТО)

Конфликт, перешедший в кровавый финал, возник у входа в один из местных магазинов.
Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось 28 октября в городе Дергачи возле одного из местных магазинов.
Медики госпитализировали 21-летнего жителя поселка Малая Даниливка с резаной раной левого предплечья.
Состояние его здоровья они оценили как стабильное.
Следователи выяснили, что потерпевший встретился возле магазина с незнакомым мужчиной.
Между ними возник конфликт, в результате незнакомец нанес молодому парню ранения раскладным ножом.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на исследование.
Работники райотдела полиции оперативно изобличили правонарушителя, которым оказался 29-летний житель города Днепродзержинск.
По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения.
Следственные действия продолжаются.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: