30.10.2018 17:48

В пригороде Харькова гастролер из Днепродзержинска напал с ножом на парня (ФОТО)

Конфликт, перешедший в кровавый финал, возник у входа в один из местных магазинов.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось 28 октября в городе Дергачи возле одного из местных магазинов.

Медики госпитализировали 21-летнего жителя поселка Малая Даниливка с резаной раной левого предплечья.

Состояние его здоровья они оценили как стабильное.



Следователи выяснили, что потерпевший встретился возле магазина с незнакомым мужчиной.

Между ними возник конфликт, в результате незнакомец нанес молодому парню ранения раскладным ножом.



С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на исследование.

Работники райотдела полиции оперативно изобличили правонарушителя, которым оказался 29-летний житель города Днепродзержинск.



По данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Следственные действия продолжаются.