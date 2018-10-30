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30.10.2018  17:01   

От карманных краж до ограбления квартиры: суд приговорил рецидивиста к тюрьме

К 8 годам и 10 месяцам лишения свободы приговорен 29-летний харьковчанин за ряд краж, грабежей, разбой и нанесение легких телесных повреждений.


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Таков приговор Московского районного суда Харькова сужчине, который вВ течение февраля-июня 2017 года совершил ряд корыстных преступлений. От его преступных действий пострадали 10 человек.
 
Злоумышленник дважды нападал на случайных прохожих, угрожая им игрушечным пистолетом. Испуганные жертвы воспринимали оружие как реальную угрозу и сами отдавали нападающему ценные вещи. Еще из 3 людей рецидивист сорвал золотые цепочки прямо посреди улицы.
 
Осужденный также «промышлял» в раздевальных школьных спортзалов. Приходил в учебные заведения в вечернее время, когда там проводились спортивные секции. Он тихо шел в раздевалку и «обчищал» карманы школьников, забирая мобильные и кошельки. Следствием установлены 5 аналогичных эпизодов.
 
Не брезговал осужден и кражами из квартир. В мае прошлого года вор похитил у знакомой ключи от ее квартиры и, дождавшись момента, когда в помещении никого не было, вынес из жилища деньги и ценности почти на 70 тыс. грн.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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