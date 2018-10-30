Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и очутилась в неотложке (ФОТО)

Днем 30 октября на улице Гвардейцев Широнинцев в районе «Океана» сбили пешехода.
О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.
Пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Сегодня нет ничего невозможного. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
По прогнозам синоптиков вторник будет самым теплым днем недели. Утром туман, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажн.:
давл.:
ветер: