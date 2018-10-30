Главная Новости Криминал и происшествия Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и очутилась в неотложке (ФОТО)
30.10.2018  19:21   

Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и очутилась в неотложке (ФОТО)

Днем 30 октября на улице Гвардейцев Широнинцев в районе «Океана» сбили пешехода.


// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.

Пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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