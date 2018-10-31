31.10.2018 10:18

Под Харьковом заблудился грибник-велосипедист (ФОТО)

Мужчину искала команда спасателей, преодолевая водные преграды.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 30 октября в 16:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в лесном массиве Балаклейского лесхоза заблудился 46-летний житель Харькова.

Он катался по лесу на велосипеде и искал грибы. Вдруг мужчина понял, что скоро сядет солнце, а он не знает где находится и как оттуда уехать. Тогда он связался со спасателями с помощью сотового телефона.



ГСЧСНники задали ему несколько вопросов и по ответам, по тем ориентирам, что он видел, установили приблизительное местонахождение.



Для поиска человека была направлена ​​оперативная группа Балаклейского райотдела ГУ ГСЧС в составе 4 человек и 1 единицы техники. Вместе с этим спасатели скоординировали движение заблудившегося в сторону ближайшей деревни Крейдянка.



В 18:30 поисковая группа установила с ним визуально-голосовой контакт.

До этого момента все время поддерживался контакт с помощью мобильной телефонной связи, во время которого мужчины постоянно координировали и поддерживали психологически.

Но на месте встречи между спасателями и заблудившимся оказалась водная преграда - река Ляхова шириной около 300 м.

Поэтому сотрудники ГСЧС применили резиновую лодку, переправили мужчину через реку и провели в село Крейдянка, откуда он самостоятельно продолжил движение по своим делам.