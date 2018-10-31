Под Харьковом заблудился грибник-велосипедист (ФОТО)

Мужчину искала команда спасателей, преодолевая водные преграды.
Как сообщает ГУ ГСЧС 30 октября в 16:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в лесном массиве Балаклейского лесхоза заблудился 46-летний житель Харькова.
Он катался по лесу на велосипеде и искал грибы. Вдруг мужчина понял, что скоро сядет солнце, а он не знает где находится и как оттуда уехать. Тогда он связался со спасателями с помощью сотового телефона.
ГСЧСНники задали ему несколько вопросов и по ответам, по тем ориентирам, что он видел, установили приблизительное местонахождение.
Для поиска человека была направлена оперативная группа Балаклейского райотдела ГУ ГСЧС в составе 4 человек и 1 единицы техники. Вместе с этим спасатели скоординировали движение заблудившегося в сторону ближайшей деревни Крейдянка.
В 18:30 поисковая группа установила с ним визуально-голосовой контакт.
До этого момента все время поддерживался контакт с помощью мобильной телефонной связи, во время которого мужчины постоянно координировали и поддерживали психологически.
Но на месте встречи между спасателями и заблудившимся оказалась водная преграда - река Ляхова шириной около 300 м.
Поэтому сотрудники ГСЧС применили резиновую лодку, переправили мужчину через реку и провели в село Крейдянка, откуда он самостоятельно продолжил движение по своим делам.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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