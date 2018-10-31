ДТП за сутки: 71 авария и почти четыре сотни нарушений

Итоги дорожных происшествий за сутки.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 71 ДТП.
В результате аварий пострадали 8 человек.
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 8 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
влажн.:
давл.:
ветер: