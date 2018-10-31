31.10.2018 10:49

ДТП за сутки: 71 авария и почти четыре сотни нарушений

Итоги дорожных происшествий за сутки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 71 ДТП.



В результате аварий пострадали 8 человек.



За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 8 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.