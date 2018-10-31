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31.10.2018  10:49   

ДТП за сутки: 71 авария и почти четыре сотни нарушений

Итоги дорожных происшествий за сутки.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 71 ДТП.

В результате аварий пострадали 8 человек.

За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 386 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено  8 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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