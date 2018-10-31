Эвакуация больных при пожаре в харьковской больнице не понадобилась

Основянский район: спасатели ликвидировали пожар в 1-й городской больницы
30 октября в 16:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном корпусе Харьковской городской больницы №1, расположенной на ул. Привокзальной, 13 в Основянском района города Харькова.
Возгорание произошло в объеме чердачного помещения, где горели деревянные конструкции кровли на площади 10 кв.м.
К месту вызова автоматически выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, автолестница, пожарная команда ведомственной пожарной охраны железной дороги и учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины. Подав 2 пожарных ствола, пожарные в 17:38 локализовали огонь, и в 18:57 полностью ликвидировали его.
Здание больницы спасена, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
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Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
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