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31.10.2018  10:42   

Эвакуация больных при пожаре в харьковской больнице не понадобилась

Основянский район: спасатели ликвидировали пожар в 1-й городской больницы


://kharkiv.dsns.gov.u

30 октября в 16:57 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном корпусе Харьковской городской больницы №1, расположенной на ул. Привокзальной, 13 в Основянском района города Харькова.

Возгорание произошло в объеме чердачного помещения, где горели деревянные конструкции кровли на площади 10 кв.м.

К месту вызова автоматически выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, автолестница, пожарная команда ведомственной пожарной охраны железной дороги и учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины. Подав 2 пожарных ствола, пожарные в 17:38 локализовали огонь, и в 18:57 полностью ликвидировали его.

Здание больницы спасена, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, больница, харьков, спасатели
 
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