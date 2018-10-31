31.10.2018 11:02

Условная судимость не пугает - харьковский суд очередной раз минировали

В ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области отмечено, что взрывных устройств или веществ в здании суда не обнаружили



// facebook

По данным оперативных служб, 30 октября в 15:50 к дежурным ГСЧС поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского апелляционного суда на майдане Героев Небесной Сотни.

На место выезжали следственно-оперативные группы, сотрудники кинологической службы и взрывотехники.

Взрывчатка и взрывные устройства обнаружены не были.

Как сообщал ГД , на днях жителя Змиевского района осудилина условный срок за то, что трижды позвонил на номер "102" и сообщил, что здание райотдела заминировали. Как видно, подобное наказание не останавливает шутников.