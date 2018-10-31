31.10.2018 11:48

Выпил, обиделся на друга, нашел веревку, подкараулил и задушил

Приговор суда - 10 лет за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 30-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 10 годам лишения свободы.



Трагедия произошла в марте этого года в одном из сел Барвенковского района.

Осужденный пришел в гости к товарищу. Мужчины нередко выпивали вместе. Без рюмки не обошлось и теперь.

Навеселе 59-летний хозяин дома начал упрекать гостю за его асоциальный образ жизни - тот не имел постоянного источника дохода и жил в разрушенном заброшенном доме.



Мужчину оскорбило такое поведение друга и он решил отомстить.

Он нашел в доме веревку и, дождавшись момента, когда обидчик вернется к нему спиной, накинул ее на шею жертве.

Убийца душил товарища, пока он не перестал подавать признаки жизни. После этого он оставил тело в доме, а сам убежал.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.