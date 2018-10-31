Выпил, обиделся на друга, нашел веревку, подкараулил и задушил

Приговор суда - 10 лет за решеткой.
Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 30-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 10 годам лишения свободы.
Трагедия произошла в марте этого года в одном из сел Барвенковского района.
Осужденный пришел в гости к товарищу. Мужчины нередко выпивали вместе. Без рюмки не обошлось и теперь.
Навеселе 59-летний хозяин дома начал упрекать гостю за его асоциальный образ жизни - тот не имел постоянного источника дохода и жил в разрушенном заброшенном доме.
Мужчину оскорбило такое поведение друга и он решил отомстить.
Он нашел в доме веревку и, дождавшись момента, когда обидчик вернется к нему спиной, накинул ее на шею жертве.
Убийца душил товарища, пока он не перестал подавать признаки жизни. После этого он оставил тело в доме, а сам убежал.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
влажн.:
давл.:
ветер: