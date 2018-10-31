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31.10.2018  11:48   

Выпил, обиделся на друга, нашел веревку, подкараулил и задушил

Приговор суда - 10 лет за решеткой.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 30-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленника приговорили к 10 годам лишения свободы.
 
Трагедия произошла в марте этого года в одном из сел Барвенковского района. 

Осужденный пришел в гости к товарищу.  Мужчины нередко выпивали вместе.  Без рюмки не обошлось и теперь. 

Навеселе 59-летний хозяин дома начал упрекать гостю за его асоциальный образ жизни - тот не имел постоянного источника дохода и жил в разрушенном заброшенном доме.
 
Мужчину оскорбило такое поведение друга и он решил отомстить. 

Он нашел в доме веревку и, дождавшись момента, когда обидчик вернется к нему спиной, накинул ее на шею жертве. 

Убийца душил товарища, пока он не перестал подавать признаки жизни.  После этого он оставил тело в доме, а сам убежал.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  убийство, задушил друга, харьков
 
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