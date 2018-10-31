Харьковчане продолжают идти в полицию, прихватив с собой оружие (ФОТО)

Жители Харькова сдают в полицию незарегистрированное оружие и боеприпасы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за период проведения месячника добровольной сдачи оружия в Основянский отдел полиции обратились граждане, добровольно сдавшие 11 охотничьих ружей, 2 газовых пистолета, 4 пистолета для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями и 22 боеприпаса армейских образцов.
Напомним, что согласно части 3 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.
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