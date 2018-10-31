Главная Новости Криминал и происшествия Как дедок под Харьковом на улице молодого соседа побил и под стражу попал (ФОТО)
31.10.2018  13:18   

Как дедок под Харьковом на улице молодого соседа побил и под стражу попал (ФОТО)

Полицейские задержали расхулиганившегося старика.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о доставлении в больницу пациента с тяжелыми травмами поступила в Дергачевский отдел.

34-летний житель поселка Прудянка был госпитализирован в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с многочисленными телесными повреждениями  и разрывом селезенки.

В тот же день полицейские установили личность мужчины, причастного к избиению потерпевшего.

Им оказался 64-летний житель поселка Прудянка.

В ходе проведения следственных действий полицейские выяснили, что между мужчинами, которые живут на одной улице, возникли неприязненные отношения, которые в результате закончились дракой.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  драка, избил соседа, харьков
 
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